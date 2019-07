Accordo raggiunto: divorzio da 38 miliardi per il fondatore di Amazon

È stato ormai siglato a Washington l’accordo per il divorzio miliardario tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e la sua ormai ex moglie, dopo ben 25 anni di matrimonio. Alla fortunata ex consorte spetterà il 4% delle azioni di Amazon, valutate in 38,3 miliardi di euro. Ad aprile si era invece parlato di una cifra intorno a 2 miliardi di dollari, a questo punto nettamente superata. Questa stima la farà così entrare nella classifica di Bloomberg sulle 500 persone più ricche sulla faccia della Terra, andandola a posizionare al 22esimo posto. Bezos manterrà il 12% delle azioni, pari a un valore di 114,8 miliardi di dollari, mantenendo così il primato di persona più ricca al mondo.

L’accordo prevede inoltre che la MacKenzie lasci al marito la partecipazione al Washington Post e la Blue Origin, la società di esplorazione spaziale, oltre ai diritti di voto associati alla quota in Amazon. La Mackenzie ha promesso di donare il 50% dei suoi averi a Giving Pledge, l’organizzazione benefica di cui fanno parte anche il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Warren Buffett. Organizzazione ideata proprio da Gates e Buffett per convincere altri miliardari a seguire il loro esempio nell’aiutare chi ne ha bisogno.

La separazione è arrivata dopo 25 anni di matrimonio e quattro figli e l’accordo trovato tra i due ex coniugi conquista il primato di divorzio più costoso della storia. La coppia infatti si era sposata nel 1993. Proprio un anno prima che il marito avesse l’idea di fondare Amazon, a Seattle nel 1994, diventato in seguito il colosso a livello mondiale che tutti conosciamo, con ben pochi rivali nel commercio online.

Alcune indiscrezioni parlerebbero di una relazione tra il miliardario e la conduttrice Lauren Sanchez, con la quale sarebbe al momento impegnato. Potrebbe essere dunque questo il motivo che ha portato alla separazione e al conseguente divorzio. Relazione clandestina ai tempi svelata dal National Enquirer.