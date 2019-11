Acrobata si ferisce durante lo spettacolo, famiglie nel panico

Il circo è da sempre una realtà che affascina tutti, bambini e adulti di ogni età; gli artisti che ci lavorano si allenano continuamente e spesso le loro esibizioni comportano una certa percentuale di rischio. Questo rischio lo conosce bene l'acrobata che di recente è scivolata dall'imbracatura che la sosteneva, precipitando al suolo durante lo spettacolo al Winter Wonderland di Londra. L'artista, Jackie Armstrong di anni 35, è scivolata dall'altalena durante lo Zippos Christmas Circus Show dove si trovava il Cirque Beserk.

L'incidente è avvenuto allo spettacolo delle ore 18, sotto gli occhi di tante famiglie che immediatamente dopo hanno iniziato a urlare; in poco tempo si è diffuso il panico. Il personale ha immediatamente soccorso l'artista, ha chiamato un'ambulanza che l'ha trasportata immediatamente in ospedale dove le hanno riscontrato una frattura alla colonna vertebrale.

Come dichiarato da un portavoce di Winter Wonderland, Jackie è stata operata e l'intervento è perfettamente riuscito: "Jackie è stata sottoposta a un intervento chirurgico con successo oggi e si sta riprendendo in ospedale, dove i medici prevedono che domani tornerà in piedi e si riprenderà completamente. Si prevede che Jackie verrà dimessa domani - oggi - o mercoledì, quando tornerà a casa sua allo Zippos Circus per recuperare. La famiglia di Zippos Circus e Jackie desidera ringraziare i paramedici che hanno partecipato sul posto e il personale medico dell'ospedale che si è preso cura di lei in modo eccezionale."

L'acrobata è fidanzata con Valter Jonas che aveva incontrato nel 2011; egli è un motociclista acrobatico di 33 anni appartenente sempre allo Zippos Circus e insieme hanno anche una bimba di un anno. Il portavoce, in una precedente dichiarazione, aveva confermato l'incidente specificando inoltre che Jackie è un'artista con 10 anni di esperienza. Lo stesso fondatore e regista del circo, Martin Burton, aveva espresso immediatamente la sua vicinanza e il suo sostegno a lei e alla sua famiglia.

Le dichiarazioni, come quella rilasciata da un testimone al MailOnline, hanno fornito maggiori informazioni sulle dinamiche dell'incidente. La persona avrebbe riferito che l'acrobata avrebbe un piede nel passante di sostegno, scivolato improvvisamente fuori. Lo stesso ha continuato raccontando che, subito dopo la caduta, si sono sentite le urla di alcune persone presenti, si è generato il panico e successivamente è stato dato l'annuncio per l'evacuazione del tendone. Purtroppo i pericoli per chi fa questo lavoro sono da mettere in conto, senza paura come la stessa Jackie aveva detto in una precedente intervista a inizio anno.