Addio all'inventore di pc e password

Non solo ha spianato la strada all'avvento dei personal computer, ma ha anche inventato la password di accesso e sicurezza. Fernando Corbató, ingegnere informatico statunitense, è morto all'età di 93 anni in una casa di riposo di Newburyport (Massachusetts) per le complicazioni del diabete.

A dare la notizia è stato il New York Times. Come riporta AdnKronos, Corbató era professore emerito di informatica del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston ed aveva ricevuto il prestigioso premio A. M. Turing nel 1990.

Fu il pioniere del progetto chiamato Compatible Time-Sharing System (Ctss), che consentiva a più utenti in diverse località di accedere a un singolo computer contemporaneamente attraverso le linee telefoniche. Il suo lavoro portò alla creazione del personal computer.

A Fernando Corbató viene inoltre attribuito il primo utilizzo delle password per garantire l'accesso ai file su un grande sistema informatico.