Aereo bimotore precipita su una casa in California: 5 morti nello schianto

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 febbraio, un piccolo aereo è precipitato in California, nella cittadina di Yorba Linda, schiantandosi su una casa. Cinque persone sono rimaste uccise nello schianto: secondo quanto ha riferito lo sceriffo, si tratterebbe del pilota del velivolo, l'unico a bordo del bimotore, e di quattro persone presenti all'interno dell'abitazione.

L'incidente, avvenuto alle 13.45 ora locale, avrebbe coinvolto, oltre al pilota, due uomini e due donne, rimasti vittime perché si trovavano nella casa a due piani travolta dall'aereo, secondo quanto riferito da AdnKronos. Lo schianto ha provocato un incendio, che ha causato ferite per altre due persone, ricoverate in ospedale con ustioni non gravi. Anche un pompiere, che operava per spegnere il rogo sul luogo dell'incidente, è rimasto lievemente ferito, come riporta AbcNews.

L'aereo è precipitato circa cinque minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Fullerton: il tracciato radar, infatti, mostra il velivolo, un Cessna 414, che vira a sinistra, poco dopo essersi alzato in volo, e poi precipita sulle case. Le persone del vicinato sono accorse non appena hanno sentito lo schianto, ma non hanno potuto far altro se non chiamare i soccorsi. Nei giardini delle varie villette sono caduti alcuni pezzi del relitto. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

A plane crashed in neighborhood#yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/kX9ToIPpE8

— Pretty wise (@Alltwistedone) 4 febbraio 2019