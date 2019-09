Aeroporto di Atene, scoperta finta squadra di pallavolo composta interamente da clandestini

La polizia greca ha fermato all’aeroporto di Atene una “finta squadra di pallavolo” composta interamente da immigrati clandestini. Le forze dell’ordine di stanza all’aeroporto Eleftherios Venizelos, durante un controllo davanti ai cancelli di imbarco per la Svizzera, hanno appunto scoperto un team fasullo di giocatori stranieri della disciplina in questione, che erano abbigliati in una maniera estremamente ingannevole.

I dieci componenti della finta squadra indossavano innanzitutto delle tute su cui campeggiava lo stemma di una società sportiva. Costoro erano quindi muniti di borsoni sui cui era cucito il medesimo gagliardetto, nonché, sempre al fine di apparire agli occhi degli agenti come degli atleti in piena regola, di due palloni generalmente usati nelle competizioni sportive.

A insospettire i tutori dell'ordine di Atene sono stati principalmente i passaporti esibiti dai dieci membri della squadra durante i controlli di sicurezza. I documenti in questione attestavano, riporta l’emittente tedesca Deutsche Welle, la cittadinanza ucraina dei sedicenti giocatori di pallavolo, ma i poliziotti si sono immediatamente accorti della natura contraffatta dei primi. Gli agenti hanno poi controllato se il team di cui i ragazzi affermavano di fare parte esistesse o meno, giungendo alla conclusione che ques'ultimo non sarebbe associato ad alcuna federazione pallavolistica. La polizia, di conseguenza, ha proceduto con l’arresto degli stranieri che avevano millantato identità fasulle. Contro i dieci clandestini è stato avviato un procedimento penale da parte della procura della capitale ellenica.