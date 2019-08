Affittano sul web villetta in Croazia: all’arrivo trovano solo terra incolta

Il giorno della partenza per la vacanza al mare così tanto sognata durata l’anno era finalmente giunto. L’entusiasmo era alle stelle. Finalmente il gruppo di amici francesi avrebbe trascorso insieme qualche giorno di relax lontano dallo stress quotidiano a Havr, deliziosa località della Croazia non lontano da Spalato.

Nuotate in acque turchesi, tintarella sulla spiaggia e serate nei locali della zona. Tutto perfetto. Almeno così sembrava. Il piano dei ragazzi è stato stravolto da una spiacevole sorpresa. Una volta giunti sul posto, infatti, i turisti hanno scoperto che la villetta che avevano prenotato non esisteva e, al suo posto, c’era solo terra incolta.

Letošnje dopustovanje na hrvaškem otoku Hvar se je za 22-letno Julie in njene prijatelje spremenilo v pravo nočno moro. Ko so prispeli do lokacije rezervirane vile, za katero so odšteli več kot šest tisoč evrov, so namreč namesto razkošne hiše zagledali... https://t.co/EofVXrmh3i pic.twitter.com/dnI5DQynK5 — SiolNET Trendi (@SiolTRENDI) 20 agosto 2019

Nulla di ricettivo, neanche un ombrellone per ripararsi dal caldo sole d'agosto. Non serve l’immaginazione per capire la rabbia che hanno provato i giovani transalpini che, per la loro vacanza, si erano affidate a Booking per trovare una sistemazione, neppure tanto economica visto che hanno sbordato 6.420 euro, dove trascorrere la notte.

A segnalare la vicenda è stata Julie, una delle giovani con la vacanza rovinata dall’inganno, che ha usato Twitter per far valere le proprie ragioni. Lei ha continuato a interpellare Booking attraverso il social mentre il suo video continuava ad avere migliaia di condivisioni.

Al quotidiano francese Nouvel Observateur, la direzione del portale web ha comunicato di aver rimborsato la prenotazione iniziale e di voler risarcire con 5.000 euro il nuovo alloggio che i giovani hanno dovuto trovare. Nel frattempo, l'annuncio farsa della villetta in Croazia è stato rimosso dalla piattaforma.