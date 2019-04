Afghanistan, sette minatori morti per un'esplosione

Sette minatori sono rimasti uccisi in un'esplosione in una miniera di carbone

nella provincia settentrionale di Samangan, in Afghanistan. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite come riposta Hashim Bayan, un portavoce del capo della polizia provinciale. Gli incidenti in miniera sono all'ordine dei giorni negli ultimi tempi anche a causa di attrezzatura inesistenti e di un'inadeguata conoscenza delle misure di sicurezza. Qualche tempo fa altri quanto i minatori erano rimasti coinvolti in un incidente simile ed all’inizio del mese altre sei persone sono morte e uno è rimasto ferito a causa di un'esplosione che ha causato il crollo di due tunnel.

L'incidente più grave, però, i primi di gennaio quando trenta minatori 30 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro nel distretto di Kohistan, provincia di Badakhshan, nel nordest del Paese. L'Afghanistan è una regione ricca di minerali preziosi che rappresentano una risorsa essenziale per l'economia dell'area; inoltre il lavoro in miniera rappresenta una delle principali fonti di occupazione ma il più delle volte si tratta di miniere vecchie e prive di misure di sicurezza.