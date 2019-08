Agente viene accoltellato dal venditore ambulante sotto gli occhi dei turisti

Accoltellato da un venditore ambulante. Per questo, un polizziotto spagnolo è finito in ospedale. È successo sulla spiaggia di Punta Umbria, vicino a Huelva, nella parte Sud-ovest della Spagna.

Il capo della polizia spagnola, Antonio Garrido, era intervenuto sulla spiaggia, per sequestrare la merce che il venditore ambulante stava smerciando illegalmente, senza possedere alcuna licenza. Ma quando l'uomo ha visto che gli agenti gli stavano portando via il carretto con i prodotti, si è improvvisamente scagliato contro Garrido, aggredendolo con un coltellino.

Il video, reso noto dal Daily Mail, mostra le immagini terrificanti della scena, svoltasi sotto gli occhi dei turisti presenti in spiaggia quel giorno. Le riprese mostrano gli agenti che si avvicinano all'uomo che, appena li vede tenta di fuggire. Una volta bloccato dalla polizia, il venditore ambulante prima insulta gli uomini e poi, quando si rende conto che vogliono sequestrargli il mezzo e la merce, si getta contro Garrido, scaraventandolo a terra e colpendolo con un coltellino.

In soccorso del poliziotto interviene un bagnante, riuscito a disarmare il venditore, e i colleghi del capo della polizia, che è finito in ospedale, colpito da tre coltellate. Le sue condizioni risultano stabili e i colpi non hanno intaccato nessun organo vitale. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.