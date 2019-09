Alabama, 14enne spara e uccide la sua famiglia

Li ha uccisi durante la notte, forse senza che se ne accorgessero. Poi, ha chiamato la polizia e ha confessato gli omicidi. Così, un 14enne ha ammesso di aver ucciso tutti i cinque membri della sua famiglia.

È successo questa notte, in una residenza di Elkmont, nella contea di Limestone, a Nord dello stato dell'Alabama, in America. Il ragazzo avrebbe sparato, uccidendo la famiglia a colpi di pistola. Secondo quanto riferisce la Cnn, il 14enne starebbe collaborando con la polizia, per aiutarli a ritrovare la pistola con cui ha ucciso le 5 persone. Si tratta di una calibro 9 e l'omicida sostiene di averla gettata in un luogo vicino alla casa in cui ha compiuto i delitti.

Le prime informazioni, rese note dagli uffici dello sceriffo di Limestone, parlavano di tre persone morte e due trasportate in elicottero in ospedale, trovandosi in condizioni molto critiche.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition. — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) 3 settembre 2019

Successivamente, però, era stata confermata la morte di tutte le cinque persone e l'arresto del giovane, che ha confessato gli omicidi.