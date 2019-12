Aleppo in gioco: una scuola di basket per sostenere i giovani siriani

Immaginate di avere otto anni, o anche meno, e di conoscere una sola cosa: la guerra. Fate un altro sforzo e pensate di conoscere un solo suono: quello dei colpi dei mortai che piombano dal cielo e si sfracellano a terra. E ancora: come vi sentireste se doveste uscire di casa senza avere la certezza di poterci tornare? Sono queste alcune delle numerose ferite che i bambini siriani portano sulla loro pelle. Ferite profonde e difficili da rimarginare. Ferite che si possono però curare un poco alla volta. Per questo motivo, l'Associazione Pro Terra Sancta ha deciso di implementare il Franciscan Care Center, un centro di riabilitazione psicologica aperto nel 2018, con un nuovo percorso chiamato Aleppo in gioco.

Il percorso, presentato oggi a Milano, nasce con la collaborazione dell'Associazione Maxi Basket e di Over Sport Italia e ha come obiettivo quello di organizzare corsi di basket, minibasket e formare nuovi allenatori in loco grazie all'esperienza di personale italiano. Ma non solo: l'ambizione dell'Associazione Pro Terra Sancta e degli altri gruppi interessati è quella di costruire due spogliatoi e di realizzare una copertura del campo da basket in modo tale che i ragazzi di Aleppo ne possano usufruire il più possibile.

Una sfida, quella lanciata da Ats, si può vincere, anche se le difficoltà non sono poche. Pensate che, per esempio, non sarà facile portare in Siria i palloni per far giocare i bambini perché tutto è bloccato a causa delle sanzioni. Eppure il futuro del Paese passa anche da iniziative come quella organizzata dall'Associazione Pro Terra Sancta che non solo fornirà un'attività per far crescere i bambini con una maggior consapevolezza di sé, ma darà anche la possibilità di aiutare le imprese locali a ripartire con nuovi lavori e nuove strutture. Una sfida che si può vincere se ognuno di noi farà la propria parte.

Per aiutare i bambini e i ragazzi di Aleppo:

- Con bonifico bancario

Associazione pro Terra Sancta

Banca Popolare Etica

IBAN: IT56R0501812101000014400444

BIC CODE: CCRTIT2T84A

Causale: Aleppo in gioco

- Con carta di credito, online

www.proterrasancta.org