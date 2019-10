Alina, la baby-modella che a 6 anni è già la "più bella del mondo"

All'inizio degli anni Ottanta, il fenomeno delle baby-modelle incarnato da Brooke Shields e raccontato in Italia dal giornalista Rai Carlo Sartori aveva ispirato Carlo Verdone per la realizzazione di "Acqua e Sapone", una commedia - di retrogusto amaro - sulla vita delle bambine strappate ai giocattoli dai genitori per lanciarle nel mondo della moda. La protagonista di quel film era Sandy, modella adolescente protagonista di una bizzarra e tenera fuitina con Rolando, un imbranato bidello che fingendosi prete era stato assunto come maestro privato della ragazza. Che comunque non era più una bimba. A differenza di Alina Yakupova, che a 6 anni è già una star.

Nata a Mosca nel 2013, Alina fa la modella dall'età di quattro anni. Come racconta il Daily Mail, è già stata protagonista di servizi fotografici per Monnalisa Kids, Yudashkin Kids e Gloria Jeans, oltre ad avere posato per riviste come Instyle e Grazia. Ovviamente, è famosa anche sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 22mila persone, che si sbizzarriscono nel commentare le decine di foto diffuse dall'agenzia che rappresenta la baby-modella. Ogni giorno i followers pubblicano decine di messaggi di complimenti, da "che amore" a "sei la ragazza più bella del mondo". Ad accorgersi dell'avvenenza - se così si può dire - della piccola diverse griffes e riviste patinate, che si contendono le pose della bimba. La quale ha fans da tutto il mondo: Germania, Costa Rica e California. President Kids (PK) Management, l'agenzia di baby-modelle (e modelli), che la segue, ha più volte elogiato Alina per la sua dedizione all'etica del lavoro, soprattutto a un'età così giovane. Il suo manager, Roman Kukhar, ha detto: "Sono sicuro che il segreto del successo di Alina non sta solo nella sua bellezza terrena, ma anche nel duro lavoro e nel costante sviluppo personale".

Eppure qualcosa stona nel successo della piccola. L'età, certo, e soprattutto l'amplificazione sui social che le dà lo staff che la segue. Con il rischio di dimenticare la realtà: ovvero che si tratta di una bimba di 6 anni, che agli scatti dei fotografi dovrebbe preferire il gioco con gli amici e le lezioni a scuola. Senza contare il rischio per la piccola di essere attenzionata, tramite il web, da soggetti poco raccomandabili. Eppure, va precisato che il caso di Alina non è l'unico di questo genere. Nel 2017, la modella per bambini Anastasia Knyazeva aveva conquistato l'attenzione dei social dopo aver stupito i fan con i suoi sorprendenti occhi azzurri e li lineamenti, oltre agli atteggiamenti, simili a quelli di una bambola. Discorso simile per la francese Thylane Blondeau, che ha fatto notizia dopo essere diventata la più giovane modella a recitare in French Vogue. Insomma, il fenomeno delle baby-modelle non è una novità. Chissà che qualche regista non ne tragga spunto. Magari sulle note della "donna bambina" cantata dagli Stadio.