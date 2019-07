Allarme terrorismo: British Airways ferma i voli per il Cairo

Il temuto ritorno dell'allarme terrorismo non è quasi mai scevro da conseguenze: British Airways, dopo aver ascoltato le disposizioni del dipartimento degli Esteri del Regno Unito, questa volta ha deciso che per una settimana non saranno previsti voli diretti a il Cairo, quindi nella capitale dell'Egitto.

Una scelta simile la avrebbe potuta prendere Lufthansa, che ha invece limitato a ieri la sospesone dei voli. Gli aerei tedeschi saranno in volo regolarmente. Non sembra ancora esserci la certezza dell'esistenza di qualche obiettivo sensibile, ma la sensazione è che dalle parti della compagnia aerea inglese abbiano preso per buono l'assunto secondo cui prevenire sia sempre e comunque meglio di curare. Le motivazioni dietro questa opzione sono state argomentate così da un portavoce della British Airways: " La tutela e la sicurezza dei nostri passeggeri ed equipaggi sono sempre una priorità per noi e non non faremmo mai volare un aereo a meno non che sia sicuro". Una presa di posizione pubblica che è stata riportata anche da La Stampa. Vedremo cosa accadrà in seguito a questa settimana, cioè quando le partenze con destinazione il Cario dovrebbero riprendere. Londra continuerà a monitorare la situazione.