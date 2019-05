Amanda, maestra di yoga sopravvissuta 16 giorni nella foresta delle Hawaii

Due settimane di ricerche, paure, speranze e preghiere. Ora, finalmente, parenti e amici di Amanda Eller, un'insegnante di yoga 35enne, possono tirare un sospiro di sollievo e condividere un grido di gioia: Amanda è viva.

L'8 maggio, la 35enne, aveva deciso di andare a fare un'escursione nella foresta della riserva Makawao, nelle Hawaii, da sola. Quel giorno, però, la donna non aveva fatto ritorno, scomparsa tra la fitta vegetazione della foresta. Le ricerche erano partite immediatamente ed era stata creata la pagina Findamanda, su Facebook, sperando che la diffusione tramite i social potesse aiutare a ritrovarla. Per sopravvivere, l'insegnante di yoga, caduta in un burrone e feritasi a una gamba, per sopravvivere ha mangiato erbe locali.

È rimasta in quel luogo impervio per due settimane, fino a quanto un'elicottero l'ha avvistata e soccorsa: il salvataggio è stato documentato, in tempo reale, grazie a un video girato dal capo dei soccorritori.