Antartide, un grosso iceberg si è staccato dalla piattaforma

Un enorme iceberg di 50 chilometri per 30 si è staccato dalla piattaforma Amery, in Antartide. È il più grande pezzo di ghiaccio che inizia a galleggiare nell'oceano degli ultimi 50 anni e le sue dimensioni sono uguali a quelle dell'intera Londra.

Ad annunciare il distaccamento sono stati gli scienziati dell'Australian Antartic Division, che hanno spiegato come tale fenomeno non sia stato causato dai cambiamenti climatici, ma potrebbe portare a un'ulteriore accelerazione dello scioglimento dei ghiacci nella regione. Il blocco staccatosi, chiamato D28, veniva monitorato da 20 anni ed era attaccato alla piattaforma in modo sempre più precario: si è quindi trattato di " un normale ciclo naturale del ghiaccio ", tanto che l'evento era già atteso.

Nonostante contenga circa 315 miliardi di tonnellate di ghiaccio, "il suo distacco non avrà incidenza immediata sul livello del mare poiché il blocco sta galleggiando ", hanno specificato gli studiosi. " Ora sarà interessante vedere come la perdita di questo ghiaccio influenzerà l'avanzata dell'oceano sotto la piattaforma madre e la velocità di scioglimento dell'intero blocco ", hanno aggiunto.

La piattaforma Amery, da cui si è staccato il blocco, è la terza più grande piattaforma glaciale in Antartide. Nel 2001, gli scienziati avevano previsto che l'iceberg si sarebbe staccato tra il 2010 e il 2015. È possibile che questo distacco, nonostante non sia stato propriamente causato dai cambiamenti climatici, possa influenzare la stessa piattaforma. Per questo, La Divisione intende osservarla da vicino.