Le app alternative dei terroristi: Hoop Messenger

Lo Stato Islamico continua a diffondere contenuti nel cyberspazio su diverse piattaforme web. I terroristi suggeriscono di utilizzare Hoop Messenger, un'applicazione di messaggistica attualmente disponibile per Android e iOS.

Stato islamico, le piattaforme alternative

L’uscita del 211° numero di al-Naba ha confermato che il modus operandi dello Stato islamico è rimasto sostanzialmente il medesimo, sebbene sia stata ridotta la vita media dei canali preposti alla diffusione del settimanale. Abbiamo già spiegato in precedenza le procedure settimanali utilizzate dallo Stato islamico per la diffusione del settimanale al-Naba. Nel momento in cui scriviamo i principali canali, bot ed account Telegram collegati allo Stato islamico sono stati eliminati da Europol. Telegram è sempre stata l'applicazione preferita dai terroristi, l'epicento della propaganda jihadista. Tuttavia lo Stato Islamico continua a diffondere contenuti nel cyberspazio così da garantire la preziosa persistenza digitale, sfruttando dei nuovi account su diverse piattaforme web. Una soluzione che riteniamo temporanea. Le piattaforme web “alternative”, infatti, palesano problemi di gioventù (sicurezza o scarsa diffusione). Nelle prossime ore scopriremo se è in atto una transizione di massa verso una nuova piattaforma web.

Hoop Messenger, l'applicazione testata dai terroristi

Diverse piattaforme, medesimo cifrario

Quella che alleghiamo è la prima notizia (Iraq) diffusa oggi da Amaq, la CNN dello Stato islamico. La notizia è stata diffusa su una delle piattaforme "alternative" attivate dopo l'operazione di Europol. Nel diffondere i comunicati ufficiali, i terroristi consigliano su Riot.Im di scaricare ed utilizzare Hoop Messenger.

Abbiamo già inviato alla società canadese proprietaria di Hoop Messenger, screenshot e link della chat in questione.

Hoop Messenger è un'applicazione di messaggistica attualmente disponibile per Android e iOS. Una delle caratteristiche di Hoop è la cosiddetta Cassaforte, uno spazio sicuro in cui è possibile proteggere le chat effettuate con altri utenti. Tutto il contenuto all'interno della Cassaforte è crittografato con chiavi AES 256 mappate con PBKDF2. Anche le chat all'interno della Cassaforte sono protette tramite crittografia end-to-end. Tutto il contenuto è crittografato sul telefono e nel cloud.

La Cassaforte offre anche due impostazioni aggiuntive per la password: password falsa e password di distruzione e password falsa. La password falsa è una password sbagliata che apre una Cassaforte vuota per visualizzare una cassaforte senza contenuti. La password di distruzione viene creata per eliminare tutto il contenuto all'interno della cassaforte mostrando l'animazione di decrittazione falsa. Questo metodo dovrebbe essere utilizzato solo se, per qualche motivo, è necessario eliminare tutto il contenuto della Cassaforte. Per impostare una password falsa o di distruzione, vai su Impostazioni, quindi su Impostazioni di Cassaforte e procedere con l'impostazione delle password.

Connessione anche senza numero di telefono

Hoop consente la connessione tramite ID Utente generato automaticamente dal sistema. Per aggiornare la lista contatti non è necessario disporre del numero di telefono dell'utente che si vuole aggiungere.

Il futuro del califfato virtuale

Il futuro del califfato virtuale è in evoluzione e qualsiasi previsione potrebbe rimanere valida per meno di una settimana. Tuttavia l’azione di de-platform innescata ha creato scompiglio sulla rete, con terroristi impegnati ad eludere costantemente il rilevamento. Da sottolineare, infine, che il processo di transizione verso una nuova piattaforma determina un minor numero di follower per un impatto certamente ridotto.