Arabia Saudita, arresti di massa per un finto matrimonio gay

In un Paese come l'Arabia Saudita, dove diventa notizia anche il fatto che una donna possa guidare l'auto o entrare in uno stadio per assistere a un evento sportivo, non deve sorprendere che l'omosessualità sia considerata ancora una questione di interesse nazionale e sia vista come un problema per il governo. Se poi l'omosessualità viene manifestata in maniera pubblica e per di più nel luogo più sacro dell'Islam, a La Mecca, la questione diventa di assoluta importanza, tanto da far scattare l'azione della giustizia.

Ed è questo ciò che è avvenuto venerdì scorso a La Mecca, dove la polizia saudita aveva ricevuto la segnalazione di qualcosa di sospetto da parte di un cittadino che aveva ricevuto l'invito a partecipare a una presunto matrimonio gay. La cerimonia ha avuto poi effettivamente luogo. Cerimonia finta, in cui sì, era inscenato un matrimonio fra uomini, ma chiaramente non aveva alcun valore dal momento che non esiste alcuna legge che riconosca, ancora prima di permettere, l'omosessualità in Arabia Saudita. Il tutto era stato poi filmato (nel video si mostra una coppia di uomini, uno vestito da donna, sotto un ombrello, mentre reggono un mazzo di fiori) e il contenuto del video era stato inserito in internet diventando immediatamente virale. Un video che non ha fatto altro che scatenare l'ira di Casa Saud, che si è abbattuta immediatamente su tutti gli uomini particpanti alla cerimonia, arrestando tutti i partecipanti, per lo più ragazzi, che era stato possibile identificare dopo la visione delle immagini. Per molti si è trattato di una finta cerimonia inscenata per protestare contro la negazione dei diritti delle persone omosessuali in Arabia Saudita. Per altri, la maggior parte, si è trattato di un'offesa gratuita alla sacralità del luogo. E questa linea di pensiero è certamente stata quella delle autorità saudite.