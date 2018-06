Arabia Saudita, al posto delle donne sfilano i droni

Accade anche questo in Arabia Saudita, che a una sfilata di moda di capi d'abbigliamento femminili non possano sfilare donne vere. Ma quello che è ancora più inquietante, è che al loro posto siano stati utilizzati dei droni.

È successo a Gedda, all'hotel Hilton, dove gli organizzatori hanno detto che non si potevano far sfilare donne durante il mese sacro del Ramadan. Uno degli artefici della sfilata di moda ha spiegato che voleva che l'evento venisse "adattato al Ramadan".

Ad aprile, l'Arabia Saudita aveva dato il via libera alla prima settimana della moda. In quell'occasione furono lasciate sfilare delle donne, ma soltanto perché la sfilata era dedicata esclusivamente a un pubblico femminile. Questa volta invece il pubblico era misto. E per gli organizzatori del rigidissimo regno wahabita non sarebbe stato lecito offrire al pubblico la possibilità di vedere delle donne in carne ed ossa (Guarda il video).

Lo spettacolo che ne è scaturito è stato un inquietante volo di droni con i vestiti che sembravano il più delle volte dei fantasmi che svolazzavano sotto i candelabri d'oro del lussuoso albergo di Gedda. Immagini finite in rete e che hanno scatenato immediatamente la rabbia di molti utenti dei social network, ma anche l'ironia del web, che si è scatenato contro la presa di posizione degli organizzatori. Che comunque, vista la rigida ortodossia di Casa Saud, non deve stupire.

Le "riforme" tanto desiderate dal principe Mohammed bin Salman trovano quindi il loro primo vero stop. E lasciano intendere quale sia la realtà di queste forme di aperture imposte dal governo saudita. Non c'è una reale voglia di cambiamento, ma una sostanziale ipocrisia nata dalla necessità di mostrare un'Arabia Saudita diversa da quella che fino ad ora era stata dipinta come oscurantista.