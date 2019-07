Area 51, 800mila runners pronti all'assalto

L'appuntamento è per il prossimo 20 settembre nel deserto del Nevada. "C i incontreremo ad Area 51, correremo tutti insieme come Naruto, non potranno fermarci ", si legge nell'annuncio su Facebook dell'australiano Jackson Barnes. In poco tempo sono state raccoltre oltre 800mila adesioni da parte di persone provenienti da tutto il mondo.

Come spiega il Messaggero, l'obiettivo è quello di ritrovarsi tutti nel deserto del Nevada e dare l'assalto alla base militare statunitense che ospiterebbe resti e spoglie di un atterraggio extraterrestre. Tutti di corsa con le braccia all'indietro come Naruto, l'eroe dei manga giapponesi.

I runners, il cui numero cresce di ora in ora, cercheranno così di risolvere il mistero del presunto incidente di Roswell del 1947.

Barnes ha pubblicato anche una mappa con tanto di strategia d'azione per arrivare alla base statunitense. Poi però ha precisato: " Governo degli Stati Uniti, questo è uno scherzo, e in realtà non intendo portare avanti il piano. Ho solo pensato che sarebbe stato divertente e allo stesso tempo che avrei ricevuto molti like. Non sono io il responsabile se poi le persone decideranno di occupare effettivamente l'Area 51 ".

Ma i partecipanti non intendono rinunciare all'evento e si stanno preparando per l'assalto.