Argentina, studenti realizzano un video-parodia sul nazismo sulle note di "Barbie Girl"

Infuriano le polemiche in Argentina dopo che dei ragazzi di un liceo privato hanno messo a punto una “parodia del nazismo” nell’ambito di un compito di storia.

Quattro alunni, due ragazzi e due ragazze, dell’istituto Escuela Modelo, nella città di San Juan, hanno infatti realizzato, riferisce Fox News, un video-parodia, pubblicato subito sui social, della canzone Barbie Girl. Tale hit della band scandinava Aqua, lanciata negli anni Novanta, è stata però riproposta dai ragazzi con il titolo Nazi Girl e con un testo attinente al tema-Olocausto.

Nel video di Nazi Girl, si vedono i quattro studenti ballare e cantare facendo continui riferimenti ironici all’ideologia nazista e alla tragedia della Shoah. In particolare, nella clip si nota uno degli alunni vestito e truccato “alla Hitler” che, insieme alla sua compagna munita di uniforme da Ss, si diverte a denigrare e a maltrattare gli altri due compagni di classe. Questi ultimi impersonano infatti nella parodia, rispettivamente, un ebreo e un omosessuale.

Dopo la diffusione sul web del video Nazi Girl, la Escuela Modelo è stata immediatamente bersagliata dalle critiche, mentre, al contrario, gli autori della clip sono stati “premiati” dal loro insegnate di storia. Il docente, riporta sempre l’emittente americana, avrebbe infatti dato “voti altissimi” ai quattro ragazzi per avere svolto in maniera tanto provocatoria il compito sul nazismo. Gli alunni incriminati avrebbero infatti ricevuto un “9” per la realizzazione della parodia musicale sul nazismo.