Arrestata una vedova dell’Isis: è la moglie del rapper Deso Dogg

La vedova del rapper berlinese Deso Dogg è stata arrestata ad Amburgo. L'ex del militante dell'Isis in Siria è accusata dalla procura federale di Karlsruhe di essere anche lei una componente attiva dell'organizzazione terroristica.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la donna tedesco-tunisina aveva sposato in seconde nozze il rapper dell'Isis Deso Dogg (Denis Cupert). Dopo un litigio con l'uomo, la donna - dopo più di tre anni passati in Siria - era riuscita a rientrare in Germania nel 2018 mentre era incinta. Dogg, invece, rimase in Siria e morì in un raid aereo americano pochi mesi dopo. Per la sua morte la vedova avrebbe ricevuto un assegno di condoglianze da 1000 dollari dall'Isis e più di 300 dollari al mese.

Il rapper aveva un ruolo di primo piano nello Stato islamico. Come riporta InsideOver, prima di consacrarsi all’islam radicale, Cuspert - nato nel 1975 in Germania - era un piccolo criminale di Berlino che scriveva testi rap. Figlio di un ghanese, Cuspert si convertì all’Islam nel 2010 dopo un incidente automobilistico. Da questo momento la sua musica iniziò a sostenere la jihad violenta.