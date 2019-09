Arrestato dopo 35 anni Mohammed Ali Hammadi, dirottatore del volo Twa 847

Arrestato sull'isola di Mykonos il terrorista libanese di Hezbollah, Mohammed Ali Hammadi, a capo della cellula di pirati dell'aria che il 14 giugno 1985 dirottarono il volo Twa 847 con 150 persone a bordo. La notizia non è ancora ufficiale visto che le autorità greche non hanno confermato il fatto. Il ministero degli Esteri libanese ha addirittura negato tutto, sostenendo che l'arrestato sarebbe invece un giornalista dell'autorevole quotidiano in lingua araba As Safir, di nome Mohammed Saleh. Bisognerà dunque attendere per le conferme ufficiali.

Hammadi è stato arrestato appena sbarcato da una nave da crociera, dopo che gli agenti che effettuavano i controlli hanno notato che sul soggetto in questione spiccava un ordine di cattura; il terrorista è stato successivamente trasferito in un carcere di massima sicurezza ad Atene.

L'odissea del volo Twa 847 durò ben 17 giorni, arco di tempo nel quale l'aereo fece spola tra Beirut e Algeri mentre i dirottatori attendevano che venissero attuate le loro richieste, ovvero la liberazione di 700 sciiti libanesi detenuti nelle carceri israeliane e il ritiro dell'esercito con la Stella di David dalla fascia di sicurezza a sud del Libano. Nel corso del dirottamento, il passeggero statunitense Robert Stethem, sommozzatore della Marina, venne ucciso con un colpo di pistola e gettato sulla pista dell'aeroporto di Beirut. Gli Stati Uniti inserirono immediatamente i nominativi dei dirottatori nella black list dei terroristi internazionali ed emanarono gli ordini di arresto.

Nel 1987 Hammadi venne arrestato a Francoforte e trovato in possesso di esplosivo liquido, ma la Germania si rifiutò di estradarlo negli Stati Uniti; venne così deciso di processarlo in loco. Il terrorista fu accusato anche del dirottamento dell'aereo della Twa e dell'omicidio di Stethem e dunque condannato all'ergastolo. Nel novembre del 2005 però un tribunale tedesco decise di rilasciarlo sulla parola e Hammadi fece ritorno in Libano. Washington chiese immediatamente al governo Libanese la sua estradizione ma la richiesta fu vana. Nel settembre del 2006 l'amministrazione Bush rese noto che Hammadi si era unito nuovamente a Hezbollah, mentre nel febbraio del 2007 l'Fbi offriva una taglia da 5 milioni di dollari a chi fornisse informazioni utili alla cattura del terrorista, poi più nulla fino a sabato scorso con la possibile svolta in territorio greco.

Allo stato attuale gli altri due dirottatori del volo Twa 847 ancora latitanti sono Hasan Izz al-Din (1963) e Ali Atwa (1963), entrambi cittadini libanesi membri di Hezbollah. Il quarto dirottatore, nonché elemento di spicco di Hezbollah, Imad Mugniyeh, veniva invece ucciso il 12 febbraio 2008 in una misteriosa esplosione a Kafr Sousa, un sobborgo di Damasco.