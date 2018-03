Attacco col coltello a Vienna: tre feriti gravi, caccia all'uomo

Momenti di paura a Vienna. Un uomo ha estratto un coltello al "Prater", uno dei parchi più famosi della capitale austriaca, e ha colpito indistintamente i passanti. Per il momento, secondo quanto riportato dalla polizia, almeno tre perosne sarebbero state ferite e sono in gravi condizioni.



A Vienna è scattata immediatamente una massiccia caccia all'uomo. L'aggressore infatti in questo momento è in fuga. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Di fatto l'episodio si è verificato in una delle zone più affollate della città. Polizia e ambulanze sono arrivate sul posto per assistere i feriti e per trasferirli in ospedale. I feriti, sempre secondo le informazioni riportate dalla polizia sarebbero tre: un uomo e due donne. Sono già stati trasportati negli ospedali della capitale. Si tratterebbe di padre, madre e figlia. Colpito dunque un intero nucleo familiare. Le strade vicine al luogo dell'aggressione sono state chiuse. Le vittime sono state aggredite davanti ad un ristorante giapponese. L’aggressione è avvenuta sulla Praterstrasse, nella zona di Nestroyplatz, nel quartiere Leopoldstadt. L'uomo, prima di fuggire, avrebbe ferito anche una quarta persona. Secondo alcuni testimoni l'aggressione sarebbe scaturita dopo una rissa per strada.