Attore di Ip man e Tomb Raider pugnalato sul palco in Cina

L'attore e produttore cinematografico di Hong Kong Simon Yam è stato pugnalato mentre parlava sul palco durante un evento promozionale in Cina.

La star sessantaquattrenne, che è apparsa in numerosi film, molto noti al pubblico mondiale, da Juliet in Love a Tomb Raider, da Wake of Death a Tactical Unit, da Ip Man all’ultimo, in ordine di tempo, Iceman - I cancelli del Tempo, si trovava in Cina, nel distretto di Huoju a Zhongshan (Provincia meridionale di Guangdong) per l’inaugurazione di un nuovo negozio all'ingrosso di materiali da costruzione quando è stato aggredito.

Delle foto e dei video condivise su Weibo, l'equivalente cinese di Twitter, mostrano (qui video e immagini) che Yam era impegnato nel distribuire doni ai vari ospiti che, man mano, venivano chiamati sul palco, quando un uomo, vestito con un gilet scuro e jeans, mentre l’attore stava allungando la mano per salutarlo, ha estratto un coltello e lo ha usato per pugnalare più volte l'attore.

L'attacco è continuato per alcuni secondi fino a quando le guardie di sicurezza e gli astanti sono arrivati sul palco ed hanno bloccato l'aggressore, uomo che in seguito è stato tratto in arresto, mentre Yam cercava disperatamente di allontanarsi, cercando di stringersi lo stomaco con le mani e chiedendo di essere portato in ospedale.

"È stato pugnalato allo stomaco e colpito sul braccio, ma è rimasto cosciente per tutto il tempo" , ha detto Lester Mo Gee-man al South China Morning Post. Il manager di Yam ha spiegato che le ferite del suo cliente non hanno comportato un pericolo per la sua vita, tuttavia è stato portato in ospedale per le necessarie cure. "Dopo una prima indagine medica è stato dimostrato che le ferite non erano critiche, ma i medici stanno decidendo se operarlo o se aspettare fino al suo rientro ad Hong Kong" .

L'attore, che ha iniziato la sua carriera come modello prima di cominciare a recitare in un certo numero di film in lingua cinese, acclamati dalla critica, ha debuttato a Hollywood nel 2003 con il film Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life, in cui interpreta un signore del crimine.