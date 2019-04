Attraversa i binari con le cuffiette: 15enne travolta dal treno

Aveva le cuffiette nelle orecchie e ascoltava musica a tutto volume. In mano il cellulare dal quale stava leggendo gli ultimi messaggi arrivati. Così una giovane 15enne ha attraversato i binari ed è stata travolta dal treno.

È successo alla stazione di Rahačoŭ in Bielorussia. La ragazza stava ascoltando la sua musica preferita e si era estraniata dal mondo per qualche istante. All'improvviso un treno merci l'ha investita a tutta velocità.

Come riporta il Messaggero, il macchinista ha provato più volte ad avvisarla suonando, ma la 15enne era troppo presa dai suoi messaggi e dalla musica che le suonava forte nelle orecchie per accorgersi di quello che stava per accadere.

Nemmeno il freno d'emergenza è stato sufficiente per evitare l'impatto. La ragazza ha cercato di scansarsi solo all'ultimo secondo, ma ormai era troppo tardi: la giovane è stata travolta e il suo corpo sbalzato a decine di metri di distanza.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi che hanno trasportato la 15enne in ospedale. Per lei però non c'è stato nulla da fare.