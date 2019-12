Australia, il caso dell'"oroscopo" ideato dal governo per scoraggiare i clandestini

In Australia è di recente venuto alla luce un vero e proprio “oroscopo anti-clandestini” messo a punto direttamente dal governo federale.

Il singolare campionario di previsioni astrologiche, riferisce The Independent, sarebbe ultimamente balzato all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale grazie a una richiesta di accesso agli atti avanzata alle autorità di Canberra dal sito web americano di informazione BuzzFeed.

Quest’ultimo avrebbe infatti chiesto di recente al dipartimento federale dell’Interno di prendere visione del materiale propagandistico impiegato finora dall’esecutivo australiano per dissuadere gli abitanti dei Paesi vicini dall’emigrare illegalmente nella nazione del Commonwealth. Tra il materiale in questione sarebbe emerso anche un poster su cui è appunto riportato un oroscopo, che avrebbe iniziato nel 2013 a essere utilizzato dalle autorità di Canberra per scoraggiare i flussi di clandestini.

Le previsioni astrologiche ideate dall’esecutivo federale per scongiurare gli arrivi di irregolari minacciano “eventi nefasti” , quali “perdita di ingenti somme di denaro” , “umiliazioni” e “separazioni familiari” , a carico di chiunque si azzardi a entrare in Australia senza visto d’ingresso. Ad esempio, spiega The Independent, alla voce “ Acquario” , l’oroscopo anti-clandestini tuona: “Se decidi di pagare dei trafficanti di uomini per fare un viaggio in barcone verso l’Australia mettendo a rischio tutto quello che tu e i tuoi familiari avete costruito finora, allora sappi che verrai fermato e rimandato indietro. Andrai incontro a enormi sofferenze e non potrai sperare neanche in un briciolo di fortuna” .

Ai migranti irregolari di segno Sagittario, continua il giornale inglese, il poster invece assicura “debiti perenni” , mentre quelli dei Pesci verranno puniti con la perdita dei terreni di famiglia.

Le previsioni astrologiche messe a punto dal governo australiano per scoraggiare gli arrivi di irregolari, riferisce sempre il giornale inglese, sarebbero rivolte principalmente agli abitanti dello Sri Lanka. Il fatto che tale singolare poster propagandistico sia stato ideato da Canberra per influenzare soprattutto i cingalesi, grandi appassionati di oroscopi e fortemente sensibili a ogni minimo riferimento al volere delle stelle, sarebbe infatti una conseguenza del crescente arrivo in territorio federale di immigrati clandestini provenienti proprio dalla nazione asiatica.