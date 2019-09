Elezioni in Austria, Kurz vola. L'ultradestra paga l'Ibizagate

Le elezioni anticipate erano state annunciate lo scorso 18 maggio non appena lo scandalo "Ibizagate" aveva travolto il leader del Partito della Libertà Austriaco (FPÖ), Heinz-Christian Strache, facendo così implodere la coalizione di governo allora composta dai conservatori del cancelliere Sebastian Kurz e dall'estrema destra. A pagare per questo scandalo è stato proprio il FPÖ che è crollato di dieci punti percentuali sprofondando al 17% e scivolando così in terza posizione. Secondo gli exit poll diffusi dall'istituto "Research Affairs" dopo al chiusura delle urne, conservatori del cancelliere uscente Sebastian Kurz conducono le danze con il 37% delle preferenze seguiti dai socialdemocratici del SPÖ che si attestano al 23%. I Verdi, che alle legislative del 2017 non avevano superato la soglia di sbarramento del 4%, torneranno in parlamento.

A far implodere la coalizione guidata da Kurz era stata la diffusione, il 17 maggio scorso, di un video girato di nascosto nel 2017 sull'isola di Ibiza (guarda il video). Da qui il nome "Ibizagate". In quelle immagini si vedeva Strache proporre appalti pubblici a quella che credeva essere una oligarca russa per ottenere in cambio fondi occulti. Subito dopo la pubblicazione del documento da parte dello Spiegel e del Süddeutsche Zeitung, il leader del FPÖ si era immediatamente dimesso da vicecancelliere e dalla guida del partito. Da quel momento il timone del Paese è stato affidato a un governo ad interim guidato da un magistrato, Brigitte Bierlein, e l'ultradestra ha continuato a perdere voti fino al crollo registrato oggi alle urne che la spinge all'opposizione. "Non abbiamo ricevuto un mandato chiaro per continuare la coalizione (con i popolari di Kurz, ndr)" , ha detto il segretario generale del partito, Harald Vilimsky.

Come già in altri Paesi dell'Unione europea, anche alle elezioni in Austria si registra un forte exploit dei Verdi nelle elezioni anticipate di oggi in Austria. Il partito ecologista ha, infatti, registrato il miglior risultato mai incassato fino ad oggi. Un aumento dei consensi di oltre dieci punti percentuali che li porta al 14,3% dei voti e a tornare in parlamento.