Austria, profugo accoltella una donna che stava leggendo la Bibbia

Un altro episodio di cristianofobia, questa volta in Austria. Un richiedente asilo afghano di 22 anni ha accoltellato una donna austriaca in un centro di accoglienza dopo che questa aveva tentato di leggere un passo della Bibbia.

Nei giorni successivi al Natale, racconta il giornale Krone, nel paese di Timel am Voecklamarkt nell'Alta Austria, una donna cinquantenne era stata invitata nella struttura da alcuni richiedenti asilo di fede cristiana, per leggere e commentare insieme alcuni passi della Sacra Scrittura. L'iniziativa della donna, però, ha scatenato la furia del profugo, che si è scagliato contro la lettrice con un coltello per il burro.

Secondo fonti di stampa l'uomo avrebbe mirato alla gola. Fortunatamente il tentativo è andato a vuoto grazie al pesante cappotto invernale indossato dalla donna al momento dell'attacco.

Fermato dalla polizia, l'aggressore ha spiegato di essersi sentito "offeso" dalla lettura della Bibbia e di soffrire di "problemi personali". Quindi è stato arrestato e incarcerato nella prigione di Wels in attesa di conoscere i capi d'accusa di cui sarà chiamato a rispondere.