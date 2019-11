Austria, rubate 20 tonnellate di cioccolato

In Austria si è verificato di recente un furto clamoroso: quello di 20 tonnellate di cioccolata.

Secondo quanto riporta Deutsche Welle, un’azienda di dolciumi, situata nella cittadina austriaca di Bludenz, aveva in questi giorni contattato una compagnia di trasporti locale per organizzare una spedizione di merce verso il Belgio.

La richiesta della fabbrica dolciaria non sarebbe stata però soddisfatta direttamente dalla compagnia inizialmente interpellata. Questa avrebbe infatti demandato a una ditta ungherese l’incarico di trasportare il carico di cioccolato e quest’ultima, una volta accollatasi tale mansione, assumeva all’istante un “camionista ceco” da mandare a Bludenz.

Il camionista, appena giunto presso la sede della fabbrica di dolci, si faceva consegnare senza problemi le 20 tonnellate di prodotto, di marca Milka e di un valore pari a 50mila euro, per poi ripartire assicurando di dirigersi verso il Belgio, la destinazione concordata. L’autista e il camion sono però spariti nel nulla.

L’emittente tedesca ribadisce quindi che i responsabili della ditta di Bludenz, nell’affidare il carico di cioccolata al camionista ceco apparentemente mandato dalla ditta ungherese, non avrebbero allora maturato “alcun sospetto” sull’identità e sulle intenzioni dell’autista incriminato.

Deutsche Welle rivela poi, citando i media locali, che l’autore del furto, per impossessarsi delle 20 tonnellate di merce, avrebbe presentato ai rappresentanti dell’azienda dolciaria “falsi documenti” .

Ad avviso della polizia austriaca, citata sempre dal network tedesco, i furti e le sparizioni di camion carichi di ogni genere di prodotto, cioccolata compresa, sarebbero divenuti, negli ultimi anni, “sempre più numerosi” nel Paese alpino, anche se furti di quantità così elevate di beni sarebbero molto rari. Una portavoce delle forze dell’ordine ha appunto dichiarato: “Ultimamente, stiamo avendo a che fare con tanti casi di corrieri e di camion, inclusi quelli carichi di cioccolato, mai arrivati a destinazione” .