Autista caccia donna poco vestita: i musulmani la difendono

Episodio particolare verificatosi a Malmö, la città con la più alta percentuale di immigrati musulmani. Qui Amanda Hansson è stata protagonista di una vicenda insolita: è stata fermata dal conducente di un autobus poiché a suo giudizio era troppo scoperta. L'autista l'ha avvisata: " Non puoi vestirti così sui nostri autobus. È la regola della compagnia. Ti mostri troppo… Prima ricopriti, poi torna ". Queste parole hanno provocato l'ira da parte delle 19enne, che ha confessato di non essersi " mai sentita così umiliata " in tutta la sua vita.

Il caso

La ragazza sul proprio profilo Facebook ha narrato quanto accaduto: dati i 27°C " avevo adattato il mio abbigliamento alla temperatura: indossavo un paio di pantaloncini e un top con il fiocco annodato lì davanti ". Sul mezzo della linea 3 era presente una gran parte di musulmani, che avrebbero solidarizzato con lei dopo aver assistito alla scena.

La compagnia dei bus ha tenuto a scusarsi con Amanda, precisando che " non abbiamo alcun regolamento che imponga ai passeggeri come vestirsi ". Intanto è stato sospeso l'autista, che " non ha agito per motivi culturali e religiosi ".