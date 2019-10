Avvistata strana creatura nelle acque del Vietnam

Nessuno sa precisamente di che cosa si tratta e c'è chi ipotizza persino che potrebbe trattarsi di un falso. Non ha un nome la strana creatura avvistata in Vietnam, da un gruppo di sommozzatori.

Qualche giorno fa, un gruppo di sommozzatori si trovava in barca nelle acque di Phu Quy, in Vietnam, quando uno di loro ha notato e ripreso un "a nimale con una strana forma che nuotava in superficie ". Il video della creatura misteriosa ha fatto il giro del web, ma sembra che nessuno sappia spiegarsi di cosa si tratti.

Anche tra gli esperti c'è perplessità tanto che, secondo quanto riporta Repubblica, gli zoologi dell'Università La Sapienza di Roma hanno ipotizzato che possa trattarsi di un falso, sostenendo la necessità di una verifica più approfondita.

Secondo quanto riporta il sito locale, alcuni pescatori sostenevano di aver già incontrato l'animale almeno una volta, ma non erano totalmente sicuri delle somiglianze con quello filmato dal sommozzatore.

La strana creatura ha il collo e il muso simili a quelli di una tartaruga, ma al posto del guscio ha una sorta di ali trasparenti, come un abito bianco che lo accompagna nel mare.

E mentre gli scienziati cercano di venirne a capo, si fanno strada le ipotesi: alcuni pensano possa trattarsi di un particolare esemplare di pesce drago. Secondo una credenza Giapponese, questi pesci sono chiamati "messaggeri dal fondo del mare" ed emergerebbero prima che si verifichi un terremoto, per avvisare la popolazione.