Baciato da un parente con l'Herpes: neonato rischia di morire

Ha rischiato di morire per un bacio. Noah Tindle ora ha nove mesi ed è un bimbo in salute, ma quando aveva quattro settimane ha rischiato di morire. È stato un semplice bacio, attraverso il quale ha contratto l'Herpes, a ridurlo in fin di vita.

La madre ha notato che l'occhio destro del figlio si era gonfiato e riempito di vesciche all'improvviso. Così, dopo alcune visite mediche, al piccolo è stato diagnosticato l'Herpes simplex virus 1 (HSV-1), l'Herpes labiale noto anche come "bacio della morte ". Come spiega il Messaggero, il bimbo ha subito un’operazione chirurgica ed è rimasto ricoverato per due mesi e mezzo.

I fatti

La donna ha raccontato che cinque giorni prima di notare il gonfiore sull’occhio di neonato, la famiglia aveva partecipato a un battesimo. Ed è proprio in quell'occasione che il bimbo avrebbe contratto l'Herpes: amici e parenti lo hanno tenuto a lungo in braccia, baciandolo più volte sul viso. Gesti affettuosi che avrebbero potuto portare alla morte del piccolo.



" Voglio solo rendere la gente consapevole dei rischi che possono provocare baciando un bambino, soprattutto un neonato. So quanto è straziante vedere il proprio figlio stare male e vorrei che non succedesse ad altre famiglie. Nessuno aveva visto le foto di Noah durante quel periodo terribile, ma poi ho capito che pubblicarle avrebbe aiutato a comprendere l’importanza di non baciare un neonato ", ha spiegato la donna con un post su Facebook.

" Sono stata abbastanza fortunata da prenderlo in tempo e ho ancora il mio bambino qui con me oggi, ma alcuni potrebbero non essere così fortunati ", ha continuato la madre del piccolo. Se infatti l'HSV-1 non è dannoso per gli adulti, per i bambini può essere fatale.

Nel caso del piccolo Noah, i medici sono intervenuti prontamente riuscendo così a salvare il neonato, ma spesso il virus può diffondersi nel cervello e non lasciare scampo.