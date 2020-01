Bambina di 5 anni reclusa in casa per 2 anni, sospettati i genitori

È stata reclusa in un appartamento senza illuminazione per ben due anni, sola e malnutrita. Così una bambina di appena 5 anni ha vissuto in un vero e proprio inferno di cui gli artefici potrebbero essere stati i suoi genitori.

Si tratta del storia choc che, proprio in queste ore, sta scuotendo la Germania destando profonda indignazione dell'opinione pubblica. Una vicenda macabra, triste e a tratti paradossale. Uno scandalo in piena regola che ha investito i servizi sociali tedeschi per la sospetta vacuità e la negligenza con cui sarebbe stato trattato il caso.

L'agghiacciante racconto giunge da Eberswalde, una piccola cittadina nella provincia di Brandeburgo (a nord di Berlino), dove è stato scovato "l'appartamento degli orrori". Stando a quanto riferisce l'agenzia stampa Dpa, la bambina è stata condotta all'ospedale di Bernau nei giorni prima di Natale per un malessere. Nel corso di una approfondita serie di accertamenti è emerso che la piccola fosse affetta da un grave deficit della nutrizione riportando anche un notevole disturbo comunicativo. A seguito dell'esito acclarato dagli esami clinici, è stato lanciato l'allarme che ha condotto ad una famiglia originaria del paesino brandeburghese, già finita all'attenzione dei servizi sociali tedeschi dal 2017.

Stando a quanto riferisce la Bild, i genitori della piccola sarebbero stati attenzionati alle autorità per la tutela dei minori nel 2017 ma mai nessuno avrebbe dato seguito alle segnalazioni con un intervento incisivo. " Dalla metà del 2017 ci sforziamo con l'Ufficio per i minori del distretto di Barnim di aiutare la famiglia" , ha dichiarato Daniel Kurth, un politico locale molto in vista, ai microfoni di Dpa . Nel contempo, la Procura di Francoforte avrebbe avviato un'indagine per accertare la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Intanto, la bimba sarebbe stata affidata ai servizi sociali e lo stesso destino sarebbe toccato ai suoi due fratelli maggiori. Saranno le future investigazioni a confermare la natura della vicenda, raccontata sulle pagine del quotidiano locale Maerikische Oderzeitung come una storia di "estremo abbandono".