Bambini si chiudono per gioco in un freezer e muoiono soffocati

Tragedia nel nord dello stato della Florida, dove tre bambini piccoli hanno perduto la vita a causa di un gioco rivelatosi poi fatale.

Il terribile episodio è avvenuto la scorsa domenica a Live Oak, nella contea di Suwannee. Stando alle notizie riportate fino ad ora, le vittime sarebbero un bimbo di sei anni e due bambine di uno e quattro anni. I piccoli di uno e sei anni erano affidati alle cure di una nonna, mentre la bimba di 4 era con la madre, ma ad un certo punto si sarebbero trovati da soli a giocare in giardino. La più anziana delle donne, che si stava occupando di loro, si era infatti dovuta assentare per un momento.

Purtroppo quel lasso di tempo, pur breve, è stato sufficiente perché si verificasse il gravissimo incidente. Arrampicandosi per gioco su un vecchio freezer abbandonato in strada, i bambini sono caduti al suo interno e sono rimasti intrappolati a causa della chiusura dello sportello dietro di loro.

Nel momento in cui la nonna è tornata, dei tre non c’era più alcuna traccia. Invano quest’ultima e la madre di uno dei piccoli hanno cercato i bambini in tutta la casa e per le strade della cittadina. Quando infine si sono ricordate del vecchio elettrodomestico e sono corse a controllare, era ormai troppo tardi.

Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi, che hanno solo potuto constatare il decesso dei piccoli. L’ipotesi più credibile ed accreditata è che siano morti per soffocamento, tuttavia le autorità attendono i risultati degli esami autoptici svolti sui corpi delle vittime prima di potersi esprimere con certezza.

Le due donne, coinquiline, sono ancora sotto choc.