Banksy colpisce ancora: a Londra murale contro ​il cambiamento climatico

Nel centro di Londra è spuntato un misterioso graffito e sembrerebbe essere un altro dei colpi di Banksy. L'opera è stata dipinta su un muretto a Marble Arch, nella zona che era la base degli ecologisti di Extinction Rebellion.

Il murale mostra una bambina, accovacciata a terra: in mano tiene un cartellino con il simbolo del collettivo ecologista e accanto ha una piantina che spunta dal suolo. Sopra di lei si legge la scritta: "Da questo momento termina la disperazione e comincia la tattica". L'opera è stata dipinta proprio nel luogo dove i manifestanti hanno protestato, la scorsa settimana, contro il cambiamento climatico e l'estinzione, collezionando circa mille arresti. Nonostante in zona fossero ancora presenti alcuni membri della protesta, sembra che nessuno abbia visto dipingere il murale.