"Basta gay nelle serie tv": Netflix risponde a tono

"I gay non sono necessari nelle vostre serie ". Così, un utente aveva commentato su Twitter la presenza di personaggi omosessuali nelle serie tv di Netflix. Ma la risposta del colosso streaming non si è fatta attentedere ed è stata più tagliente della provocazione.

Nonostante Netflix stia forse entrando nella sua prima fase discendente, dopo il grande successo collezionato gli scorsi anni, con un calo del profitto e degli abbonati, registrati negli ultimi tre mesi, non ammette discriminazioni di alcun tipo. E lo dice forte e chiaro, rispondendo alla persona che aveva espresso il suo parere circa la presenza di personaggi omosessuali all'interno delle serie tv della piattaforma.

" I gay non sono necessari ", aveva cinguettato l'utente. " E tu non sei necessario tra i nostri abbonati ", ha ribattuto il social media manager di Netflix France, sulla pagina ufficiale dell'azienda.

T'es pas nécessaire dans nos abonnés. — Netflix France (@NetflixFR) 7 agosto 2019