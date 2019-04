"Guarda dove metti i piedi". L’Olanda contro i selfie che calpestano i tulipani

Una battaglia tutta olandese quella che giustamente avverte i turisti di non danneggiare la fioritura dei tulipani. Nulla contro fotografie e selfie, a patto che rispettino la natura e non la danneggino. In questo periodo dell’anno il fiore simbolo dell’Olanda è in piena fioritura e abbellisce con i suoi variegati colori i parchi cittadini e non solo. Purtroppo spesso chi è in preda alla mania del selfie perfetto, non è così attento a ciò che calpesta e a farne le spese sono in alcuni casi i fiori e i loro bulbi. E così è nata l’idea dell’hashtag #WatchYourFeet, letteralmente guarda dove metti i tuoi piedi, lanciato dall’ufficio turistico olandese sul sito Visit Holland http://www.holland.com/global/tourism/holland-stories/flowers/selfie-amid-the-tulips-these-are-the-dos-and-donts.htm.

Sono tantissimi i turisti che approfittano della fioritura dei fiori famosi in tutto il mondo per fare un viaggio in Olanda proprio in questo periodo. Sempre più spesso chi tiene lo sguardo fisso sullo smartphone o indietreggia per cercare la giusta inquadratura per lo scatto, non si rende conto di cosa sta calpestando. L’Olanda è molto attenta a salvaguardare i suoi tulipani. Chi per esempio vuole osservare la loro bellezza nei campi, è obbligato a seguire dei sentieri specifici creati appositamente per non creare danno alle coltivazioni. In altri casi i turisti possono guardarli solo da lontano, separati da recinti.