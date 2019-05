Battesimo del fuoco in Iraq per l'F-35A degli Stati Uniti

L'Air Force degli Stati Uniti ha utilizzato per la prima volta in combattimento l’F-35A, contro postazione dello Stato islamico in Iraq. E’ quanto si legge in una nota dell’US Air Forces Central Command. Prima del raid di questa notte, la variante a decollo ed atterraggio convenzionale dell'F-35 era stata utilizzata in combattimento dall’Israel Defense Forces, nel maggio dello scorso anno. Lo scorso settembre, infine, il Corpo dei Marine ha utilizzato per la prima volta in combattimento l’F-35B in Afghanistan, contro obiettivi fissi dei talebani.

Iraq, battesimo del fuoco perl’F-35A dell’USAF

Secondo il Comando Centrale delle forze aeree degli Stati Uniti, due F-35A, decollati dalla base aerea di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti, hanno colpito una rete di tunnel nelle montagne di Hamrin ed un deposito di armi dello Stato islamico a Wadi Ashai, nel nord-est dell'Iraq. Gli F-35A hanno utilizzato sistemi JDAM. Ulteriori informazioni sul raid non sono state diramate. Sappiamo che il 15 aprile scorso, almeno sei F-35A del 388th Fighter Wing e del 419th Fighter Wing, hanno raggiunto la base aerea di Al Dhafra. Si tratta del terzo rischieramento per l'F-35A, il primo nell’area di competenza del Comando Centrale degli Stati Uniti. Il 388° ed il 419° Fighter Wing hanno sede presso la Hill Air Force Base, nello Utah. L'Air Force ha raggiunto la Capacità Operativa Iniziale il due agosto del 2016. Gli Stati Uniti dovrebbero acquistare complessivamente 1763 F-35A per l’Air Force. E' questo il principale ordine e tenere in vita il programma JSF e che rende del tutto irrilevanti quelli stranieri.

F-35A: le armi utilizzate

Nelle foto ufficiali diramate dal Comando Centrale delle forze aeree degli Stati Uniti, gli F-35A sono stati chiaramente armati con due missili aria-aria AIM-9X sui piloni alari. L’equipaggiamento Sidewinder per l’autodifesa, a differenza degli AIM-120 AMRAAM trasportati in stiva, è obbligatorio in ogni contesto. Nel comunicato dell’US Air Forces Central Command, si parla di JDAM. Ciò significa che l'F-35A dovrebbe aver utilizzato le GBU-32 JDAM a guida GPS. Dalle foto ufficiali, infine, notiamo anche le Luneburg lens, esaltatori di RCS. L’Iraq è come l’Afghanistan o la Siria: la bassa osservabilità non rappresenta un vantaggio, in quanto la superiorità aerea è ampiamente garantita.