Belgio, l'ira degli islamici: vietata la macellazione rituale degli animali

In Belgio è stata appena varata una legge a protezione del benessere animale, che ha fatto subito infuriare la comunità islamica.

La nuova normativa rende illegale la macellazione rituale prevista dai precetti coranici vigenti in ambito culinario. In particolare, le regole appena introdotte vietano lo “sgozzamento ad animale ancora cosciente” , obbligando quindi tutti i macellai a recidere la gola di mucche, capre e pecore soltanto dopo avere “stordito” o “sedato” tali bestie.

Le recenti disposizioni adottate a livello federale si aggiungono a quelle approvate nei mesi precedenti dai parlamenti delle regioni della Vallonia e delle Fiandre, tutte sollecitate dalle ong ecologiste e contestualmente avversate dalle autorità musulmane.

Il principale movimento ambientalista che ha finora promosso la stretta delle autorità del Belgio contro lo sgozzamento degli animali prescritto dal Corano si chiama Global Action in the Interest of Animals (Gaia). La sua leader, Ann De Greef, ha esultato per le regole appena introdotte dalle istituzioni federali affermando: “Ora anche il Belgio, come la Svezia, la Norvegia e la Danimarca, ha una normativa completa contro le pratiche barbare ai danni degli animali. La nostra battaglia però proseguirà, al fine di indurre la Commissione e il parlamento Ue ad approvare regole analoghe, così da fare finalmente sparire dall’Europa la brutale macellazione praticata ancora in tanti esercizi commerciali” .

All’interno della comunità maomettana del Belgio, le critiche più feroci all’indirizzo della stretta disposta dalle autorità vengono lanciate dai titolari di macellerie halal, che seguono appunto l’antica prescrizione dello sgozzamento ad animale ancora cosciente. I rappresentanti di tale categoria di commercianti hanno infatti subito bollato come “islamofoba” la legge da poco in vigore, accusando contestualmente il governo di volere “rendere la vita impossibile” ai residenti decisi a ottemperare ai comandamenti del Corano e della sharia in campo culinario. I vertici maomettani locali hanno quindi minacciato “ricorsi fino alla Corte costituzionale” , pur di vedere cancellate le disposizioni ecologiste.