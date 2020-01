Bielorussia, fratelli di 21 e 19 anni condannati a morte per omicidio

Arriva dalla lontana Bielorussia la notizia della condanna a morte di due giovani fratelli responsabili dell'omicidio dell'insegnate Natalya Kostritsa, uccisa con ben oltre 100 coltellate.

I due ragazzi, Stanislaw e Illya Kostsew, hanno rispettivamente 19 e 21 anni, e riceveranno la pena capitale mediante fucilazione. Un boia sparerà loro alla nuca, dopo che saranno stati bendati e fatti inginocchiare a terra.

In Bielorussia, infatti, vige ancora la pena di morte, nonostante le continue condanne ed esortazioni a cessare la pratica arrivate dall'Unione Europea e da numerose associazioni umanitarie. Soltanto nel 2019 sono state 3 le esecuzione eseguite nel sopra citato Paese dell'Est Europa.

Secondo quanto riferito dai quotidiani esteri che hanno riportato la vicenda, i fratelli Stanislaw e Illya avevano ucciso l'insegnante per vendetta. Natalya Kostritsa, infatti, aveva attivato i servizi sociali perché prendessero i due bambini della sorella dei Kostsew, definita come un soggetto asociale ed instabile.

Questo fece scattare la furia dei ragazzi, che portò alla morte della donna.

Stanislaw e Illya raggiunsero la Kostritsa nella sua abitazione, e qui la uccisero fra le più atroci sofferenze. I dettagli rilasciati dalle autorità locali sono a dir poco raccapriccianti. L'insegnante fu seviziata e pugnalata più di 100 volte: il suo inferno durò per una notte intera prima che sopraggiungesse la morte.

“ L'hanno pugnalata e tagliata per tutta la notte ”, ha spiegato il presidente della Bielorussia Alexander Grigoryevich Lukashenko, che firmerà affinché venga eseguita l'esecuzione dei due ragazzi. “ Lei ha implorato, ed alla fine si sono fermati solo all'alba, nonostante le sue suppliche ”, ha aggiunto, come riportato da “TheSun”.

Dopo aver commesso l'omicidio, i due fratelli diedero fuoco all'abitazione per poi allontanarsi in fretta dal posto e gettare il coltello nelle acque del fiume Sozh. Gli inquirenti riuscirono ad incriminarli anche grazie al ritrovamento del computer appartenuto all'insegnante rinvenuto all'interno dell'abitazione dei ragazzi.

Finiti alla sbarra, Stanislaw e Illya Kostsew hanno implorato pietà, spiegando di avere agito con la mente annebbiata dai fumi dell'alcol.

“ Non so cosa sia andato storto ”, ha dichiarato Illya. “ Forse la vodka agisce in questo modo. Non riesco ancora a spiegarmi perché l'ho uccisa ”.

Stanislaw, che si è dichiarato complice, ha implorato per avere una seconda possibilità.

La sorte dei giovani, tuttavia, sembra essere ormai decisa. L'ultima loro speranza è che lo stesso Lukashenko decida di salvarli, ma dalle ultime dichiarazioni del presidente questa possibilità sembra essere assai remota. Parlando del caso di omicidio, Lukashenko ha definito i due fratelli come “ feccia ”. “ Feccia, non c'è altro nome per loro dopo che hanno ucciso la loro insegnante ”, ha dichiarato. “ Per cosa? Per difendere due figli della loro sorella? ”. Da qui la decisione a procedere, anche se Lukashenko spiega che mettere la propria firma su una condanna a morte non è mai semplice. “ Provi paura. E sei profondamente turbato perché ti rendi conto che con la tua firma che una persona verrà uccisa ”.

Stanislaw e Illya resteranno in carcere fino al giorno dell'esecuzione. Non potranno incontrare i loro cari, ed i loro corpi non saranno consegnati alle famiglie.