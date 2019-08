Bimbo di 1 anno stuprato ed ucciso dalla madre e dal compagno

Orrore in Alabama (Stati Uniti), dove un bimbo di appena un anno è stato barbaramente stuprato, seviziato ed ucciso dalla madre e dal suo compagno.

L'atroce vicenda nel lontano 11 marzo del 2014, all'interno dell'abitazione della coppia. Adesso del caso si sta dibattendo in tribunale. Se Crystal Ballenger, madre del bambino, ed il suo fidanzato Jeffrey Hugh Brown dovessero essere giudicati colpevoli, potrebbero subìre la pena capitale.

Il piccolo Hoss Wayne Benham aveva compiuto un anno il giorno in cui è morto. Trasportato dai due presunti responsabili al Cullman Regional Medical Center (Alabama), il bimbo, ormai in fin di vita, è deceduto dopo poche ore, intorno alle 23:00. Interrogati dai medici, Ballenger e Brown avevano spiegato che il bambino, caduto nella vasca da bagno, vi era annegato dopo aver perso i sensi.

Una tesi che non ha convinto i medici, né gli inquirenti sopraggiunti in ospedale dopo la comunicazione del decesso del minore.

È stato sufficiente esaminare il cadavere del piccolo Hoss per capire in che modo avesse trascorso le ultime ore della sua vita. Un autentico inferno, testimoniato dalle ben 89 ferite rimaste sul corpo in seguito alle violenze ed agli abusi. Sono 38 le lesioni riscontrate su collo e testa, a cui se ne aggiungono 19 su braccia e gambe e 4 su entrambi gli occhi.

Ferite inferte con un corpo contundente. Oltre a ciò anche evidenti segni di violenza sugli organi genitali ed all'ano, cosa che ha confermato senza ombra di dubbio gli abusi sessuali.

Da qui le indagini degli inquirenti, che hanno portato all'arresto dei due soggetti. Sottoposti ad esami clinici, entrami erano risultati positivi ad anfetamine, metanfetamine e MDMA.

Attualmente Ballenger e Brown si trovano dietro le sbarre del carcere, ma il processo che li vede imputati è ancora in corso.

Accusati di omicidio e torture di natura sessuale, i due continuano a difendersi. Il processo di Jeffrey Hugh Brown, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere rimandato a dopo settembre. Ancora nessuna notizia, invece, circa il momento in cui sarà la madre del piccolo a dover comparire in tribunale.