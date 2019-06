Bimbo di 3 anni distrugge opera d'arte ​da 50mila euro

Quando ha visto una mosca gigante, è corso via per schiacciarla. Peccato che quell'insetto, in realtà, fosse un'enorme opera d'arte, dal valore di circa 50mila euro. L'incidente, che ha come protagonista un bimbo di 3 anni, è avvenuto a Basilea.

Il piccolo si trovava con la madre ad una delle più importanti fiere di arte contemporanea del mondo, l'Art Basel, dove era esposta, tra le altre, anche un'installazione dell'artista di Düsseldorf, Katharina Fritsch, intitolata "Fliege". L'opera rappresentava una mosca gigante e, quando il bambino l'ha vista, non ha resistito: è scappato fuori dal passeggino e si è scagliato contro l'installazione. La madre non si è accorta che il bimbo stava correndo verso l'opera d'arte e non ha fatto in tempo a fermarlo.

Il piccolo di 3 anni è riuscito, così, a distruggere l'installazione. Subito dopo l'incidente, i presenti hanno allertato il personale del museo, che si è precipitato nella sala. Lì non ha potuto far altro che constatare il danno e addebitare alla famiglia il costo completo dell'opera, che ha un valore di circa 50mila euro. L'unica consolazione, forse, è che poteva anche andare peggio, dato che alla mostra erano presenti installazioni da decine di milioni di euro. Per pagare il danno potrebbero intervenire le compagnie di assicurazioni ma, in caso contrario, sarà la famiglia del piccolo a doversi far carico della somma.