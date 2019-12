Bimbo scomparso a Natale: trovato morto in uno stagno ghiacciato

Tragedia negli Stati Uniti dove un bambino di cinque anni, scomparso il giorno di Natale, è stato ritrovato morto il giorno dopo sotto la superficie di uno stagno ghiacciato. Come riportato dal NYpost, il piccolo deve essersi allontanato mentre stava giocando con i suoi familiari, ma le indagini sono tutt’ora in corso per ricostruire le sue ultime ore di vita. Per il momento nessuna pista è stata esclusa, neanche quella che qualcuno possa avere rapito il piccolo. Un migliaio di volontari e la polizia si erano messi subito alla ricerca di Beau Brennan Belson, questo il suo nome, a cui era stata diagnosticata una sindrome dello spettro autistico. Purtroppo quando è stato trovato il piccolo era già morto. Secondo quanto ricostruito, il bimbo è scomparso mercoledì 25 dicembre verso le 14,30, mentre stava giocando con i familiari nel giardino della casa della nonna, a Six Lakes, in Michigan. Dopo averlo cercato nei dintorni senza risultato, i suoi genitori avevano allertato la polizia denunciandone la scomparsa.

Un migliaio di persone hanno cercato il bimbo

Immediatamente agenti e volontari si erano attivati per cercare il piccolo, sperando che Beau fosse ancora vivo. Le speranze si sono però spente dopo 24 ore, quando, giovedì 26 dicembre, la polizia ha ritrovato il corpicino di Beau in uno stagno, poco lontano dal luogo della sua scomparsa. I soccorritori, una volta recuperato il bambino, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A dare il triste annuncio all’Associated Press è stato Kevin Sweeney, il capo della polizia: “ Beau non è più con noi, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia”. Compito dei poliziotti è ora quello di cercare di ricostruire le ultime ore di vita del bimbo, tragicamente ritrovato morto esattamente un giorno dopo la sua scomparsa, nelle fredde acque di uno stagno. Importante sarà anche cercare di capire se Beau si sia allontanato volontariamente dalla casa o se sia stato rapito da qualcuno che lo ha poi ucciso.

La polizia ha avviato le indagini