Bimbo sconfigge leucemia e torna a scuola: accolto ​da una standing ovation

Era il primo novembre 2016 quando al piccolo John Oliver Zippay, 6 anni, soprannominato J.O., venne diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta. Da quel momento, il bimbo aveva iniziato un ciclo di cure, per sconfiggere la malattia.

Poco prima dello scorso Natale, a fine dicembre 2019, aveva completato l'ultimo ciclo di chiemioterapia ed era stata confermata la sua guarigione. Così, quanto è tornato a scuola, dopo le festività natalizie, i suoi compagni lo hanno accolto alla St. Helen Catholic School di Newbury, in Ohio, con una standing ovation e ha attraversato il corridoio tra gli applausi di amici e insegnanti.

Il piccolo, visibilmente imbarazzato, ha salutato e ringraziato i presenti timidamente. Alla fine della passerella c'erano i suoi genitori ad aspettarlo e il bimbo si è abbandonato in un abbraccio. La scena è stata ripresa e il video è stato condisviso sui social, dove in poco tempo è diventata virale e ripresa dalle emittenti americane.