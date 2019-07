Boris Johnson vuole che i migranti studino l'inglese

Boris Johnson sostiene che i migranti residenti sul territorio Uk debbano studiare e parlare la lingua inglese. L'ex sindaco di Londra non può ancora esultare per la vittoria delle primarie del Partito conservatore, ma continua a rilanciare quelle che ritiene essere questioni "vere" e "necessarie". L'intenzione di Johnson potrà forse tramutarsi in un obbligo di legge. Per ora tutto rimane sul piano di una dichiarazione pronunciata durante un comizione. La stessa che è balzata agli onori delle cronache di molti quotidiani occidentali, tra cui il New York Times.

Il 22 luglio, che è la data in cui conosceremo i risultati della sfida tra il politico favorevole all'hard Brexit, ossia a uno strappo definitivo e senza accordi con l'Unione europea, e l'attuale ministro degli Esteri Jeremy Hunt, che è invece molto meno incline a una rottura istituzionale con Strasburgo e Bruxelles, non è più così lontano. E le ultime fasi di campagna elettorale - come tutti sanno - servono spesso ad aggiustare il tiro, a convincere gli elettori che nutrono ancora dubbi, in questo caso gli iscritti alla formazione politica dei Tories, e a ribadire le priorità programmatiche in vista del voto. Questa sulla necessità che coloro che arrivano nel Regno Unito da altre nazioni imparino l'inglese è una battaglia che attiene al piano dell'identità culturale, ma anche a quello della sicurezza.

Non sembra un caso, infatti, che Boris Johnson ne abbia parlato poco prima di promettere un incremento del numero delle forze dell'ordine deputate a far rispettare la legge: " L'aumento dei livelli di criminalità distrugge vite in tutto il Paese e abbiamo urgente bisogno di affrontarlo. Per mantenere le nostre strade sicure e ridurre il crimine, dobbiamo continuare a fornire alla polizia gli strumenti di cui ha bisogno e, soprattutto, dobbiamo aumentare la presenza fisica della polizia nelle nostre strade". A riportare questa dichiarazione, tra gli altri, è stata anche l'Agi.