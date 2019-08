A bordo del volo (fermo) su sedile senza schienale

È bufera su EasyJet da questa mattina, quando su Twitter è comparsa una foto che ritrae una passeggera seduta su un sedile senza schienale. L'immagine, condivisa sulla pagina social della compagnia da Matthew Harris, ha fatto in breve tempo il giro del web, ricondivisa da migliaia di utenti.

" Questo è il volo 2021 da Londra a Ginevra. Mi chiedo come possa essere permesso" , ha commentato l'utente che ha reso pubblica la foto. E, in risposta al commento, EasyJet ha ringraziato per la segnalazione, ma ha chiesto anche di rimuovere la fotografia: " Ciao Matthew, grazie per averlo segnalato alla nostra attenzione, prima che possiamo indagare su questo, potrei chiederti di rimuovere la fotografia e poi darmi ulteriori informazioni a riguardo, in modo che possiamo aiutarti al meglio ". Ma Harris si è rifiutato di cancellare il post, sostenendo: " Questa è una foto reale di un aereo che sta atterrando a Ginevra ".

Poche ore dopo, è arrivata la replica della compagnia: " Nessun passeggero era autorizzato a sedersi in quei posti perché erano in attesa di riparazione. La sicurezza è la nostra massima priorità ". In effetti, la foto è stata scattata quando il volo era ancora fermo sulla pista, mentre la passeggera stava aspettando di raggiungere il sedile che le era stato assegnato, come ha confermato anche lo stesso Harris, che si è però anche chiesto " cosa sarebbe successo se il volo fosse stato pieno ". In realtà, probabilmente non sarebbe successo nulla di diverso, dato che i sedili in questione erano chiaramente inutilizzabili, prima della manutenzione prevista.

Un polverone che, in realtà, sembra essere stato alzato per nulla, dato che la stessa compagnia ha confermato la foto, rassicurando però sulla completa sicurezza dei passeggeri. Resta solamente quel tentativo di nascondere il primo post e l'immagine condivisi da Harris, che hanno creato qualche perplessità da parte degli utenti.