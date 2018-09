Bosnia-Erzegovina, l'ombra dei brogli sul voto

Mancano poche settimane alle elezioni generali in Bosnia-Erzegovina e il clima a Sarajevo si fa sempre più teso. Tra omicidi politici e aggressioni ai giornalisti, la campagna elettorale è entrata nel vivo e ora c'è già chi mette in dubbio la validità del voto.

Negli ultimi giorni sono state smascherate presunte irregolarità che potrebbero minacciare l'esito delle urne: nelle liste elettorali sono presenti persone decedute da anni, c'è chi ha scoperto di aver già votato per posta e chi, seppur residente nel Paese, si è accorto di essere registrato come votante all’estero.

Come riporta IlPiccolo, le elezioni del prossimo 7 ottobre sono fondamentali per capire in che direzione si sta muovendo il Paese e se sarà in grado di uscire dalle urne più saldo, oppure ancora più frammentato e destabilizzato di quanto non lo sia ora. E certo è che queste frodi elettorali non aiutano a distendere il clima già teso che si è creato in questi mesi.

Le denunce

A portare alla luce queste irregolarità sono stati in molti. "Ogni volta, prima delle elezioni, vedo il nome di mio padre" sulle liste, "non è possibile che gli elenchi non vengano ripuliti" , ha dichiarato ai media locali un cittadino, il cui padre è morto nel 2006, ma continua a vivere sugli elenchi elettorali.