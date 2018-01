Botox ai cammelli per un concorso di bellezza: squalificati

Squalificati dall'annuale concorso di bellezza a loro dedicato per aver utilizzato il botox. Peccato che i partecipanti alla competizione non siano ragazze, ma... cammelli. In Arabia Saudita infatti sono loro a salire e sfilare in passerella durante l'Alaibilfestival.

"Il cammello - spiega il capo della giuria Fawzan Al-Madi - è un simbolo del nostro Paese. Un tempo era indispensabile per la nostra civiltà, per il trasporto e per l'agricoltura, oggi è diventato piuttosto una curiosità, un animale che fa parte del 'colore' locale". Così è nato il concorso di bellezza che vanta anche un montepremi particolarmente ricco: 213 milioni di riyal, cioè oltre 45 milioni di euro.

Perché quindi non ricorrere a qualche "aiutino", avranno pensato proprietari e allevatori. In molti infatti si sono lasciati andare a comportamenti a dir poco inusuali per migliorare l'appeal del proprio concorrente.

Il regolamento

Ma i proprietari si sono trovati a fare i conti con il regolamento del concorso che vieta qualsisi intervento sull'animale. Tra le numeorse regole, come ricorda Tgcom, c'è anche quella per cui non possono concorrere cammelli con droghe iniettate nelle labbra, rasati o "colorati" in alcune parti del loro corpo o ai quali siano stati eseguiti trattamenti per modificare le loro caratteristiche naturali. Gli inflessibili giudici sauditi non si sono lasciati ingannare: i cammelli con il botox sono stati tutti squalificati.