Brennero, ora Austria si barrica: 26 aerei militari in volo sui confini

L'annuncio era stato fatto la settimana scorsa e da ieri i controlli al confine al Brennero sono diventati realtà. Le frontiere con l'Italia e quelle con la Germania saranno sottoposte a controlli più stretti del normale dal 9 al 13 luglio e, secondo le previsioni, dal 17 al 21 settembre. Ufficialmente, il motivo è la presenza dei ministri dell'Unione europea giovedì a Innsbruck. Ma era inevitabile che la decisione di Vienna provocasse un nuovo scontro sul tema dell'immigrazione.

A dire il vero, i numeri dei respingimenti al Brennero negli ultimi mesi sono in costante diminuzione. Come spiegato dal Giornale, secondo la polizia in Tirolo i migranti bloccati prima che entrassero in Austria dall'Italia sono stati 65 a gennaio, 52 a febbraio, 26 a marzo, 2 a maggio e nessuno a giugno. Tradotto: nessuna emergenza immigrazione.

Eppure il dialogo aperto tra Germania e Austria sembra intenzionato a chiudere sempre più i confini in opposizione ai cosiddetti "movimenti secondari" di immigrati, ovvero quelle persone che - sbarcate in Italia - cercano di fare domanda di asilo in un altro Paese Ue. Soprattutto la Germania e la Francia. Nel loro incontro di una settimana fa, il ministro dell'Interno tedesco, Seehofer, e il Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, hanno annunciato di voler mettere in atto un piano per riportare gli immigrati bloccati ai confini austro-tedeschi in 48 ore negli Stati di primo approdo (Grecia e Italia).

Il progetto per diventare operativo dovrà ovviamente trovare l'accordo dell'Italia. Nel frattempo, però, l'Austria fa sul serio e fa prove di blocchi al confine del Brennero e con la Germania per chi entra da Kiefersfelden/Kufstein, dove si è formata una coda di 15 chilometri. I controlli sono, come detto, solo temporanei e limitati alla presenza a Innsbruck dei politici europei e "non sono collegati al dibattito sull'immigrazione, saranno cercati possibili disturbatori e non in particolare migranti". Vienna, inoltre, ha fatto alzare in volo 26 velivoli dell'esercito (14 aerei e 12 elicotteri) per controllare lo spazio aereo, anche sopra il Brennero. In totale Vienna ha schierato oltre 1.100 soldati.