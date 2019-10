Brexit, il parlamento vota per l'accordo: ma l'intesa è a rischio

Oggi è la giornata decisiva per capire il futuro della Brexit. Il parlamento di Westminster dovrà infatti pronunciarsi sul nuovo accordo raggiunto da Boris Johnson a Bruxelles per uscire dall'Unione Europea.

Il primo ministro non è certo di avere la maggioranza necessaria per ottenere il semaforo verde, anche perché ci sono ancora alcuni nodi interni da sciogliere, tra cui la contrarietà dell'Irlanda del Nord, l'insofferenza scozzese e la ferma opposizione dei laburisti.

Nonostante le nubi nere all'orizzonte, questa volta Johnson ha intenzione di andare fino in fondo. Secondo quanto riferito dalla Bbc, il leader conservatore sarebbe addirittura pronto a cancellare il voto parlamentare nel caso in cui la Camera dei Comuni dovesse approvare un emendamento per imporre un rinvio oltre il 31 ottobre.

Una giornata decisiva

Ormai non c'è più tempo e, come ha ribadito Johnson, “ è arrivato il momento di riunirsi e fare quello che le persone sperano e si aspettano ”.

E così, presentando l'accordo ai deputati, il primo ministro ha sottolineato come l'accordo ottenuto preveda una “ vera Brexit ”, oltre a numerosi vantaggi politici ed economici. Per quanto riguarda invece l'Irlanda del Nord, Johnson ha detto che non può essere imposto loro alcun accordo se non sono favorevoli.

“ Un altro rinvio – ha chiosato Johnson – sarebbe insensato, costoso e corroderebbe profondamente la fiducia pubblica. Non ha senso, dopo tre anni e messo di attesa, spingere per un altro rinvio quando sul tavolo c'è un nuovo grande accordo ”.