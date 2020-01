Brexit, Erasmus a rischio: "Programma va rinegoziato"

I viaggi di studio nel Regno Unito sono a rischio. Con la Brexit, infatti, c'è la possibilità che l'isola britannica tagli anche il programma Erasmus, che permette agli studenti universitari dell'Unione Europea di passare un periodo di studi all'estero.

Ieri, infatti, la Camera dei Comuni ha votato contro la continuazione in automatico di Erasmus+, la piattaforma che prevede anche lo scambio degli studenti e che, come ricorda il Corriere della Sera, riguarda anche gli insegnanti e la formazione professionale. I liberal democratici avevano presentato una clausola che obbligasse il governo a continuare a partecipare pienamente al programma nonostante la Brexit ma, con 344 voti contrati e 254 a favore, la Nuova clausola 10 è stata bocciata.

MPs have voted against New Clause 10 being read a second time, by 344 votes to 254.



This new clause would have required the Government to seek to negotiate continuing full membership of the EU’s Erasmus+ education and youth programme.